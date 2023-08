Apotheken sind gesetzlich verpflichtet, zu bestimmten Zeiten dienstbereit zu sein. Viele Apotheken haben aber mittlerweile Probleme, für all diese Zeiten ausreichend Personal bereitzustellen. Um für etwas Entlastung zu sorgen, haben einige Kammern die Mindestöffnungszeiten daher mittlerweile flexibilisiert oder gar verkürzt. Aktiv geworden sind beispielsweise Sachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Westfalen-Lippe, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt. So blieb zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Stunden, an denen Apotheken geöffnet haben müssen, gleich. Die Inhaber:innen sind aber freier darin festzulegen, zu welchen Tageszeiten sie dieser Pflicht zur Öffnung nachkommen. In anderen Bundesländern wurden die Mindestöffnungszeiten tatsächlich verkürzt.