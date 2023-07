Konkret haben sich die Apotheken demnach regulär werktags zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr dienstbereit zu halten, an Samstagen überdies von 9 bis 12 Uhr. Das macht 28 Stunden pro Woche – allerdings dürfen die Apotheken zudem an zwei Nachmittagen pro Woche zusätzlich geschlossen bleiben sowie samstags, ohne dass dafür eine Genehmigung der Kammer erforderlich wird. Will eine Inhaberin oder ein Inhaber davon Gebrauch machen, gilt lediglich eine Anzeigepflicht. Eine Einschränkung gibt die Kammer jedoch vor: Schließt die Apotheke am Freitagnachmittag, muss sie samstags öffnen. Reizt eine Apotheke diese Möglichkeiten aus, ergibt das unter dem Strich 21 Stunden Öffnungszeit pro Woche, Notdienste ausgenommen.

Reaktion auf Personalmangel und sich verändernde Rahmenbedingungen

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Regelung in Mecklenburg-Vorpommern sind die Schließungsmöglichkeit um 17 Uhr statt um 18 Uhr und die Möglichkeit, an zwei Nachmittagen statt einem zu schließen. Der Hintergrund für diese Änderung liegt in der Verfügbarkeit des Personals. Kammergeschäftsführer Bernd Stahlhacke erläuterte gegenüber der DAZ, dass dies zwei Aspekte betrifft. Einerseits fehle Personal, andererseits könne das vorhandene Personal nur begrenzt eingesetzt werden, weil die Rahmenbedingungen wegbrechen. Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuung würden vielerorts verkürzt. Nach 17 Uhr sei ein Kind praktisch nicht mehr unterzubringen. Außerdem gebe es für den Heimweg abends oft keinen Bus mehr.

Bei der neuen Allgemeinverfügung gehe es darum, das vorhandene Personal effektiv einzusetzen, also zu den Zeiten mit dem größten Bedarf. „Wir hoffen, dass wir den Kollegen entgegenkommen können“, erklärte Stahlhacke. Die neue Allgemeinverfügung gilt zunächst für zwei Jahre. In dieser Zeit soll geprüft werden, ob es Beschwerden dagegen gibt. Wenn sich die neue Regelung bewährt, soll sie bestehen bleiben.