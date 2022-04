Und auch die Prognose für das Jahr 2022 fällt düster aus: Mädler erwartet, dass insgesamt etwa 20 Apotheken im Bundesland aufgeben werden. Pandemieeffekte haben dem Ausschussvorsitzenden zufolge manch einen Betrieb am Leben erhalten – fallen sie weg, werden sich einige nicht länger halten können. „Vor allem die Pauschale für die Ausgabe der Masken hat kleinen Apotheken überproportional geholfen“, sagte Mädler.

Was bedeutet es für die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, wenn mit dem Ende der Pandemieeffekte die erwarteten Schließungen kommen? Dazu schauten sich Mädler und Kollegen jene Apotheken an, die innerhalb ihres Postleitzahlgebiets diese Aufgabe allein stemmen. In Sachsen sind das 133 Betriebe, die der Ausschuss in drei Cluster einteilte: Nur in einem Fall liegt demnach die nächste Apotheke weniger als 1 km entfernt – auch für ältere Menschen dürfte diese Entfernung zu schaffen sein, so die Einschätzung. In 61 Fällen ist die nächste Apotheke 1 bis 4 km weit weg – für Jüngere zu Fuß noch machbar, für Ältere eher nicht. Für die restlichen 71 der 133 Betriebe gilt: Bis zur nächsten Apotheke müssen die Patientinnen und Patienten mehr als 4 km überwinden. Ohne Auto könnte das für alle zum Problem werden.

Auch das Alter der Inhaberinnen und Inhaber stimmt nachdenklich. 27 von ihnen sind älter als 60 Jahre und werden sich wohl bald nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger umsehen. Ob eine Übergabe in allen Fällen gelingen wird, ist mit Blick auf die Betriebsergebnisse mehr als fraglich: Vier der 133 betroffenen Apotheken erwirtschaften einen Jahresumsatz von weniger als 1 Million Euro und gelten somit als unverkäuflich. Auch für die 48 Betriebe, die zwischen 1 und 2 Millionen Euro Jahresumsatz bringen, dürften sich nur wenige potenzielle Käuferinnen und Käufer interessieren. 2 bis 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr verzeichnen 46 der 133 Apotheken, die ein Postleitzahlgebiet allein versorgen. Nur jeweils 16 erwirtschaften 3 bis 4 Millionen Euro beziehungsweise mehr als 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr.