Apotheke als GmbH: via fordert Reform

Einen knappen Monat nach dem Apotheken-Protesttag am 14. Juni ist man beim Verband innovativer Apotheken (via) noch immer beflügelt - und setzt auf Veränderungen. So spricht sich via in einer aktuellen Pressemitteilung dafür aus, dass Apotheken zukünftig auch als GmbH geführt werden können. Diese Überlegungen hatte im vergangenen Mai der Bundesverband der Versorgungsapotheken (BVVA) angestoßen. Auch bei via ist man überzeugt: Die Unternehmensform e.K. sei „von gestern“. Als Grund nennt via, es sei für viele Jungunternehmer:innen ein „No-Go“, für den „durch höheren Packungsdurchschnitt gestiegenen Umsatz in Millionenhöhen unternehmerisch vollumfänglich alleine zu haften“. Voraussetzung für die Reform sei aber, dass nur Apotheker:innen Gesellschafter:innen sein dürfen.

Rahmenvertrag kündigen!

Darüber hinaus ruft via die ABDA auf, „nicht kleinteilig zu verhandeln, sondern den Rahmenvertrag zu kündigen“. Wegen des „derzeitigen Rückenwindes“ sei der Zeitpunkt „ideal“. Der Verband greift damit eine Forderung auf, die er seit längerer Zeit in Anschlag bringt und auch vor dem Protesttag formuliert hatte – und erneuerte auch nochmal seine diesbezügliche Kritik an der Standesvertretung. Die Bedenken, die ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer verbreite, teile via nicht. „Der neue Mut muss sich auch am Verhandlungstisch zeigen!“ Rohrer hatte bei der Kammerversammlung Brandenburg vor etwaigen Schritten gewarnt.