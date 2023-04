Signifikante Mortalitätsreduktion

Im Schnitt wurden ARMIN-Teilnehmer:innen und die in der herkömmlichen Versorgung betreute Versicherten 30 Monate lang beobachtet. In dieser Zeit sammelten die Wissenschaftler:innen Daten zur Mortalität der Teilnehmenden.

Dass eine Auswertung von Medikationsmanagement-Interventionen diesen harten Endpunkt analysiert, kommt selten vor. In der ARMIN-Gruppe zählten die Gutachter:innen 469 Todesfälle (9,3 Prozent), in der Kontrollgruppe 1300 (12,9 Prozent). Das um verschiedene Kovariaten bereinigte relative Risiko, in dem Zeitraum zu sterben, war damit in der ARMIN-Gruppe um 16 Prozent reduziert (Hazard Ratio 0,84; p<0,001), das absolute Sterberisiko verringerte sich durch die Intervention um 1,52 Prozent. Diese abstrakte Zahl übersetzten die Autor:innen in eine Number needed to treat von 66. Will heißen: 66 Medikationsanalysen retteten ein Menschenleben!

Zusätzlich schauten die Wissenschaftler:innen auf die Hospitalisierungsrate in den ersten beiden Jahren nach Einschreibung. Dabei ergab sich aber kein Vorteil für das ARMIN-Kollektiv. Gut jede:r Zweite wurde in dem genannten Zeitraum mindestens einmal hospitalisiert, unabhängig davon, ob ein optimierter Medikationsplan zur Verfügung stand (52,4 Prozent) oder nicht (53,4 Prozent).