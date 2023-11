Auch Niedersachsen flexibilisiert Öffnungszeiten

Der Personalmangel geht mittlerweile vielerorts so weit, dass Apotheken Probleme haben, die vorgeschriebenen Mindestöffnungszeiten abzudecken. Eine ganze Reihe von Apothekerkammern hat bereits darauf reagiert und die Mindestöffnungszeiten reduziert oder zumindest flexibilisiert. Aktiv geworden sind beispielsweise Sachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Westfalen-Lippe, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt. So blieb zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Stunden, an denen Apotheken geöffnet haben müssen, gleich. Die Inhaber*innen sind aber freier darin festzulegen, zu welchen Tageszeiten sie dieser Pflicht zur Öffnung nachkommen. In anderen Bundesländern wurden die Mindestöffnungszeiten tatsächlich verkürzt.