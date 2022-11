Insgesamt sieht Schmidt seine letzte Amtszeit positiv: In der Pandemie hätten sich die Apotheken als anpassungsfähig erwiesen und gezeigt, was sie können. Politisch seien sie zunächst von regulatorischen Eingriffen verschont geblieben. Im Gegenteil – die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Apotheken wurde sogar gefördert. Die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen wurden eingeführt, einige der Pandemie-Sonderregeln in die Regelversorgung überführt und das Impfen ermöglicht.

Dieser „gesetzgeberische Dreischritt“ habe, was die Professionalität und Zukunftsfähigkeit des Berufs angeht, wahrscheinlich den größten Fortschritt seit 2012 gebracht – damals wurde die klinische Pharmazie in die Approbationsordnung eingeführt. Am Ziel sei man damit aber noch nicht, so Schmidt. Insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssten jetzt besser werden. Ein besonderer Wermutstropfen sei, dass man die jetzt noch beschlossene Belastung durch den erhöhten Kassenabschlag nicht habe verhindern können. Dennoch sieht der SLAK-Präsident in der Gesamtbilanz die „enormen Fortschritte“ überwiegen.

Donner: Pharmazeutische Dienstleistungen nutzen!

Auch SLAK-Vize Göran Donner blickte auf diese positiven Entwicklungen in den vergangenen vier Jahren. Was die pharmazeutischen Dienstleistungen angeht, erinnerte er an das ARMIN-Projekt in Sachsen und Thüringen, das diesen den Weg bereitet hat. Er appellierte an die Kolleginnen und Kollegen, in die pharmazeutischen Dienstleistungen einzusteigen und dafür zu sorgen, dass das Projekt zum Erfolg wird. Für die teils harsche Kritik von Ärztefunktionären hat Donner keinerlei Verständnis: Es gehe doch nicht darum, die ärztlichen Kollegen zu kontrollieren, sondern etwas für die Patienten zu tun – wie könne man gegen etwas sein, das zum Patientenwohl eingeführt wurde?