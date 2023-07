Aber wann wird das ALBVVG überhaupt in Kraft treten und die Apotheker:innen vor den Nullretaxationen schützen? Und was passiert mit den Retaxationen aus dem Winter? Das wollte die Sprecherin für Gesundheitspolitik der Linksfraktion im Bundestag, Kathrin Vogler, von der Bundesregierung wissen. An diesem Freitag flatterte die Antwort herein – Vogler nennt sie in einer Pressemitteilung „so frustrierend wie erwartbar“. Denn laut dem zuständigen Parlamentarischen Staatssekretär Edgar Franke (SPD) kann zum einen noch nicht konkret gesagt werden, wann das Gesetz in Kraft treten wird. Zum anderen aber ist auch eine „Rückwirkung dieser Regelung“ nicht vorgesehen.