Weniger Nullretaxmöglichkeiten

Das Engpassgesetz (ALBVVG) wird wohl auf den letzten Metern noch die eine oder andere positive Wendung für die Apotheken bringen. Denn mit einem der Änderungsanträge, die der Redaktion vorliegen, soll in § 129 SGB V eine Regelung aufgenommen werden, die konkrete Vorgaben zu Retaxationen der Krankenkassen gegenüber Apotheken macht. So wurden fünf Fallgruppen gebildet, in denen eine Retaxation grundsätzlich ausgeschlossen ist. Demnach kann künftig nicht mehr retaxiert werden, wenn