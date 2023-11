Dauerbrenner Bürokratieabbau und Apotheken

Bürokratie ist der größte Stressfaktor in den Apotheken. Das zumindest ergab unter anderem die Apokix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung im Mai dieses Jahres. 82 Prozent der befragten 159 Apothekenleiter gaben an, dadurch im Arbeitsalltag stark beeinträchtigt zu sein. Einigkeit herrschte dabei auch in der Aussage, dass die Belastung in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe. Die größten Probleme machten dabei Präqualifizierungsverfahren und die Retaxbearbeitung. Und: Nur wenige hatten Hoffnung, dass das bereits damals angestoßene Bürokratieentlastungsgesetz der Ampel-Koalition etwas an der Lage ändern werde.

Seither ist einiges geschehen. Im Lieferengpassgesetz (ALBVVG) sind scheinbar einige Forderungen der Apothekerschaft aufgenommen worden, so eine Einschränkung von Nullretaxationen und auch die Entlastung von der Präqualifizierung. Während beispielsweise die Regierungspolitikerinnen Paula Piechotta von den Grünen bei der Verabschiedung des Gesetzes von „enormen Verbesserungen“ für die Apotheken sprach, insbesondere mit Blick auf die verstetigten Erleichterungen bei den Austauschregeln, kritisierte der Oppositionspolitiker Georg Kippels (CDU), dass es sich bezüglich der neuen Regelung von Nullretaxationen um einer „Mogelpackung“ handle. Von Seiten der Apothekerschaft sprach der Verband Westfalen-Lippe Klartext: Er nannte die mit dem Gesetz verbundenen Hoffnungen „schlicht illusorisch“.