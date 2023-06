Keine Präqualifizierung für apothekenübliche Hilfsmittel mehr

Das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) befindet sich in den letzten Zügen. Am Mittwoch (21. Juni) wird es im Gesundheitsausschuss des Bundestags abschließend beraten. Der Ausschuss erstellt sodann eine Beschlussempfehlung fürs Plenum. Der Bundestag könnte das Gesetz dann ebenfalls noch diese Woche verabschieden – möglicherweise am Freitag.

Die Hoffnung der Apothekerschaft, dass sich im parlamentarischen Verfahren noch die eine oder andere Verbesserung ergeben könnte, war berechtigt. So sollen den Änderungsanträgen zufolge, die der Redaktion vorliegen, unter anderem Nullretaxationen wegen fehlender Dosierungsangaben künftig nicht mehr möglich sein. Eine entsprechenden Retaxwelle der IKK Classic hatte erst am gestrigen Montag für Aufregung gesorgt. Die Kasse sieht sich offenbar berufen, Rezepte über selbst hergestellte Fiebersäfte für Kinder zu beanstanden, mit denen Apotheken die schlimmsten Engpässe abgemildert hatten, weil die Dosierung fehlt. Zudem sollen Apotheken, wenn Rabattverträge nicht eingehalten werden, künftig nur auf ihr Honorar verzichten müssen, den Einkaufspreis aber erstattet bekommen.