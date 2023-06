„Schlicht illusorisch“: Apothekerverband Westfalen-Lippe dämpft Hoffnungen zu ALBVVG

Nachdem der Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zum Lieferengpass-Gesetz (ALBVVG) bekannt wurde, war in den vergangenen Tagen Erleichterung bei der Apothekerschaft zu spüren. Auch wenn die Forderung nach einer Erhöhung des Honorars darin nicht aufgegriffen wurde, so sind doch zumindest die Abschaffung der Präqualifizierung bei apothekenüblichen Hilfsmitteln und vor allem eine Einschränkung von Retaxationen vorgesehen. Der Apothekerverband Westfalen-Lippe dämpft nun die Hoffnungen: Man wolle „vor den Risiken und Nebenwirkungen des ALBVVG warnen“. Denn: Es sei „schlicht illusorisch“, dass mit dem Gesetz „das generelle Problem“ gelöst werde, heißt es in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der auf den Donnerstag datiert ist.

Begründet wird dies mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Erinnert wird an das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) von 2015. „Ausdrücklicher Wille des Gesetzgebers war damals, dass Abrechnungsbeanstandungen durch Krankenkassen insbesondere bei Formfehlern vollständig oder teilweise unterbleiben (vgl. § 129 Abs. 4 SGB V) sollten“, heißt es in dem Brief. Das Signal sei jedoch bei den Kassen nicht angekommen. „Im Gegenteil: Mehr und mehr Krankenkassen suchen seitdem nach kleinsten Lücken und formalen Fallstricken, um die Apotheke – obwohl sie den Patienten mit dem richtigen Wirkstoff versorgt hat – zu sanktionieren – und zwar ohne Augenmaß, geschweige denn die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.“ Als konkretes Beispiel führt der Verband die sogenannten Dj-Retaxationen auf.