Es ist vollbracht: Der Bundesrat hat in seiner letzten Plenumssitzung vor der Sommerpause das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln (ALBVVG) passieren lassen. Den Vermittlungsausschuss hat er nicht angerufen. Damit kann das ALBVVG nun direkt an den Bundespräsidenten gehen – sobald er unterzeichnet hat und das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, kann es in Kraft treten.

Es bleibt zu hoffen, dass Verzögerungen wie zuletzt beim Gesetz zur Reform der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) diesmal ausbleiben und das ALBVVG schon im Laufe des Julis wirksam wird. Die künftig in § 129 Abs. 2a Sozialgesetzbuch V (SGB V) verankerten erweiterten Austauschmöglichkeiten für Apotheken im Fall von Lieferengpässen und die entsprechende Regelung für Privatversicherte, Beihilfeempfänger und Selbstzahler in der Apothekenbetriebsordnung werden allerdings erst am 1. August in Kraft treten. Bis dahin gelten noch die Übergangsregeln, die die Bestimmungen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung verlängert hatten.