Null-Retaxe bei Fiebersäften: IKK classic macht weiter

Zahlreiche Apotheken klagten in den vergangenen Tagen über eine Welle von Retaxationen. Es ging dabei hauptsächlich um im Winter – also der Zeit der extremen Lieferengpässe – in den Apotheken hergestellte Fiebersäfte. Die Krankenkassen zahlen also nicht nur kein Honorar für die Herstellung der Fiebersäfte, sie übernehmen auch die Sachkosten nicht. Begründet wird die Weigerung damit, dass auf den Rezepten die Angaben zur Dosierung nicht aufgeführt worden seien.

Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Hans-Peter Hubmann, bezeichnete das Gebaren der Krankenkassen am Montag als „perfides Spiel“. Durch ihren „Sparwahn“ seien keine Fiebersäfte für Kinder lieferbar. „Da wir unsere kleinen Patientinnen und Patienten und deren Eltern inmitten einer Erkältungswelle nicht unversorgt nach Hause gehen lassen wollten, haben wir die Fiebersäfte oft selbst hergestellt – und damit Kindern und Eltern schnell und unkompliziert weitergeholfen.“ Das Verhalten der Kassen zeige, „wie weit weg die Kassen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter von der täglichen Versorgung sind. Es zeigt auch, wie wenig Menschlichkeit und Wertschätzung in den rund 100 Krankenkassen dieses Landes vorhanden ist“.