Bayern und Nordrhein-Westfalen haben einen gemeinsamen Antrag anlässlich der Beratungen zum Lieferengpass-Gesetz (ALBVVG) im Bundesrat am morgigen Freitag eingereicht. Wie am Donnerstag bekannt wurde, solle geprüft werden, ob als „kurzfristig greifende Lösung“ der Vorrat an „versorgungsrelevanten Arzneimitteln im Regelsystem auf allen Handelsstufen, insbesondere beim pharmazeutischen Großhandel“ ausgebaut werden könne. Ziel sei die Überbrückung oder Verschiebung zukünftiger Engpässe. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass dabei „eine kostendeckende und auskömmliche Vergütung, unter anderem von Beschaffung, Lagerhaltung und soweit erforderlich Lagerumwälzung“ angedacht ist.