Daneben sieht der neue Absatz 4d noch weitere Fälle vor, in denen Retaxationen zumindest begrenzt werden: Wer gegen die Pflicht zur Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels nach §129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V (aut idem) oder eines Rabattvertrags-Arzneimittels nach § 129 Absatz 1 Satz 3 SGB V verstößt, darf nicht mehr auf Null retaxiert werden. Das abgegebene Arzneimittel ist von der Kasse zu bezahlen. Allerdings verliert die Apotheke ihren Vergütungsanspruch nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Arzneimittelpreisverordnung. In solchen Fällen darf die Krankenkasse also den zu zahlenden Betrag um das Apothekenhonorar (8,35 Euro plus den Festzuschlag in Höhe von 3 Prozent) kürzen. Gleiches gilt, wenn die Apotheke die im neuen §129 Absatz 2a Satz 2 vorgesehenen Verfügbarkeitsanfragen beim Großhandel ganz oder teilweise nicht vorgenommen hat.

Kein grundsätzliches Nullretax-Verbot

Der Gesetzgeber untersagt Nullretaxationen also nicht grundsätzlich. Er stellt aber einen Katalog mit fünf Fällen auf, in denen Retaxationen gänzlich verboten sein sollen. Zu ihnen heißt es in der Begründung zum Gesetz, hier werde „die Retaxierung grundsätzlich ausgeschlossen, weil diese im Rahmen der Abwägung der Interessen der Kostenträger und der Apotheken als unverhältnismäßig bewertet wird.“