Im aktuellen Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 2/2023, wird darüber hinaus das Sicherheitsprofil der COVID-19-Impfstoffe nochmals insgesamt, also nicht nur zu Post-Vac, durch das PEI zusammengefasst, allerdings mit dem Fokus auf internationalen Studien zum Sicherheitsprofil der COVID-19-Impfstoffe im Kontrast zu Spontanmeldungen. So sollen bessere Aussagen zu kausalen Zusammenhängen getroffen werden können. Es geht dort neben dem „Post-Vac-Syndrom“ als Hypothese also beispielsweise auch um mittlerweile bekannte Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe wie Myokarditis/Perikarditis, anaphylaktische Reaktionen, Thrombosen mit Thrombozytopenie und Guillain-Barré-Syndrom.