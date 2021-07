Kapillarlecksyndrom, TTS und Guillain-Barré-Syndrom – was Apothekerinnen wissen sollten

Bereits im Juni berichtete die DAZ, dass in sehr seltenen Fällen nach Vaxzevria-Impfung ein Kapillarlecksyndrom (Capillary-Leak-Syndrom, CLS) beobachtet wurde – es kommt geschätzt etwa eine CLS-Erkrankung auf fünf Millionen verabreichte Dosen. Da in einigen Fällen die Geimpften bereits ein CLS in ihrer Vorgeschichte hatten, wurde über einen Rote-Hand-Brief informiert, dass Vaxzevria fortan bei Capillary-Leak-Syndrom in der Anamnese kontraindiziert ist.

Bei Vaxzevria von AstraZeneca sowie bei der „COVID-19 Vaccine Janssen“ von Johnson & Johnson – der bislang nur einmalig für einen vollständigen Impfschutz verabreicht wird – handelt es sich um Vektor-Impfstoffe. Da lag die Frage nahe, ob was für Vaxzevria gilt auch für Janssen gilt?