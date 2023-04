Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen werden in Deutschland dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet, wo sie gesammelt und ausgewertet werden. Eine solche Auswertung für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 über alle in Deutschland zugelassenen und vermarkteten Impfstoffe, ausgenommen COVID-19-Vakzinen, wurde nun veröffentlicht. In den drei betrachteten Jahren erreichten das PEI 14.253 Meldungen zu möglichen unerwünschten Impfwirkungen. Drei Viertel dieser Meldungen erachtete das PEI als nicht schwerwiegend (75,3 Prozent), das verbleibende Viertel (24,7 Prozent) wurde als schwerwiegend eingestuft.