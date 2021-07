Im Juni hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf Anfrage der DAZ noch erklärt, dass das Institut nur untersuchen und beurteilen könne, was auch gemeldet werde. Bis dahin schien es deshalb so, dass sich die Diskussion rund um Menstruationsstörungen und Corona-Impfungen auf die (sozialen) Medien beschränkte. Der damalige Sicherheitsbericht (Berichtszeitraum 27. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021) ließ keine konkrete Beurteilung zu. Zwar waren insbesondere nach Impfung mit Vaxzevria vereinzelt gestörte oder verstärkte Menstruationsblutungen gemeldet worden. „Das aber nicht in einem Ausmaß, dass man es zahlenmäßig einzeln ausweisen könnte“, hieß es.