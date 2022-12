Dauerbrenner der Brandenburger Kammerversammlungen ist das Thema Nachwuchs. Zum einen stehe vielen jüngeren Mitarbeitern offenbar die Berufsausübung ihrer Work-Life-Balance im Weg, so Dobbert. Sie wollten weniger arbeiten, aber dafür „fürstlich entlohnt“ werden. Daher brauche man mehrere Approbierte, um den Tag in der Apotheke abdecken zu können. Doch wo sollen sie herkommen? Alle Bemühungen der Kammer, einen Studiengang Pharmazie im Land einzurichten, sind bislang gescheitert. Und an der Situation wird sich wohl auch vorerst nichts ändern, wie die Landespolitik deutlich signalisiert. Auch ein Studiengang an der privaten Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin ist für Dobbert keine Lösung – wenngleich es mit dieser wieder ein Gespräch gab. Die Kammer ist allerdings weiterhin der Auffassung, dass die pharmazeutische Ausbildung eine Aufgabe des Landes Brandenburg sei.

Pharmazeutische Dienstleistungen sind kein zweites Standbein

Was die pharmazeutischen Dienstleistungen betrifft, so ermunterte Dobbert die Kollegen und Kolleginnen, diese anzubieten. Das sei angesichts des Personalmangels zwar eine Herausforderung, aber doch ein wichtiges „politisches Signal“. Als „zweites Standbein“ sieht der Kammerpräsident die Dienstleistungen allerdings nicht – ebenso wenig das Impfen in Apotheken. „Unsere Aufgabe ist die Abgabe von Arzneimittel und die zugehörige Beratung. Dafür benötigen wir eine adäquate Vergütung“, betonte Dobbert. Pharmazeutische Dienstleistungen und Impfungen könnten nur zusätzlich erbrachte Leistungen sein, wenn die Vergütung kostendeckend sei. Was das Impfen angeht – zu dem die Kammer ihre bislang ablehnende Haltung zwar überdacht hat – ist Dobbert ohnehin überzeugt, dass es dafür keinen Bedarf gibt. Die Ärzte seien durchaus in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen.

Pläne für neue Notdienstverteilung

Weiterhin berichtete Dobbert, dass die Kammer eine Entlastung der Kollegen und Kolleginnen bei den Notdiensten plane. Dass der Schuh drückt, zeigte eine bei den Apotheken durchgeführte Umfrage. Gefragt wurde zum Beispiel, wie häufig Kunden kommen, welche es sind und was gewünscht wird. Ebenso, ob es eine Bereitschaft zur Übernahme von Teildiensten gibt. Letztlich kam es zu einem Entwurf für eine Neuregelung, die die Versorgung nach Auffassung der Kammer auch weiter sichert, aber den Rhythmus von 13 auf 22 verlängert. Bei der Aufsicht habe es dafür auf Arbeitsebene auch viel Unterstützung gegeben – doch auf höherer Ebene sei das Projekt beerdigt worden, so Dobbert. Klein beigeben will er aber nicht: Zeitnah soll der Vorschlag nochmals eingebracht werden.

Drehen will die Kammer überdies an den Öffnungszeiten. Wie in Sachsen soll es auch in Brandenburg künftig mehr Flexibilität geben: Statt fester Mindestöffnungszeiten sollen es künftig Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr mindestens sechs Stunden sein, die geöffnet sind, mittwochs mindestens drei Stunden. Wann genau die Arbeitszeit liegt, soll die Apotheke selbst festlegen können. Dobbert geht davon aus, dass von einer entsprechenden Änderung der Allgemeinverfügung nur Gebrauch gemacht wird, „wenn nichts anderes mehr geht“. Auch diesen Vorstoß stimmt die Kammer derzeit mit dem Ministerium ab.

„Vor uns liegen weiter harte Jahre mit einem nicht prognostizierbaren Ausgang“, schloss Dobbert seinen Bericht.