Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und dem Saarland protestiert Patzelt heute gegen die geplante Erhöhung des Kassenabschlags auf 2 Euro. Die düstere Aufmachung zeigt Wirkung: Sie sei bereits mit vielen Patientinnen und Patienten ins Gespräch gekommen, berichtet sie der DAZ. Die Reaktionen sprechen Bände: „Es macht die Leute nervös, dass etwas so Selbstverständliches wie die Apotheke plötzlich ins Wanken gerät“, sagt sie. „Wir sind doch immer da – es macht vielen Angst, dass das irgendwann nicht mehr so sein könnte.“

Die DAZ besuchte die Apothekerin heute in ihrer Offizin. Sehen Sie im Video unter anderem, welche Botschaft Patzelt für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Gepäck hat und weshalb es aus ihrer Sicht eine Milchmädchenrechnung ist, jetzt das Geld wieder einkassieren zu wollen, das die Apotheken in der Pandemie etwa mit der Ausgabe von Schutzmasken und dem Ausstellen von Impfzertifikaten verdient haben.