Für Susanne Koch „ein Schlag ins Gesicht“

Der SR schlug in der Süd-Apotheke in Saarbrücken-Dudweiler auf. Inhaberin ist Susanne Koch, Vorsitzende der Saarländischen Apotheker-Vereins. Sie betont: Nachdem die Apotheken in der Pandemie so viele zusätzliche Aufgaben geschultert haben, fühle es sich wie „ein Schlag ins Gesicht“ an, dass nun finanzielle Restriktionen folgen sollen. In den vergangenen zehn Jahren mussten dem Bericht zufolge 15 Prozent der Apotheken im Saarland schließen – und das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz könnte diese Entwicklung sogar noch beschleunigen.

Erklären muss Koch allerdings, weshalb der Eindruck trügt, Apotheken hätten in der Pandemie besonders gut verdient. Einen Seitenhieb kann sich Moderator Joachim Weyand nicht verkneifen: „Mal sind es die Apotheken, immer sind es die Versicherten, die zur Finanzierung der Kassen zur Kasse gebeten werden“, kommentiert er am Ende des Beitrags.