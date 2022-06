Die gestrige Kammerversammlung der Landesapothekerkammer Brandenburg fand zwar ohne große Feierlichkeiten im Potsdamer Apothekerhaus statt – dennoch war sie besonders: Erstmals kam eine Ministerin zu Besuch. Ursula Nonnemacher (Grüne) ist seit November 2019 Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und überdies Ärztin. Zum 30-järigen Jubiläum der Kammer fand sie den Weg zu den Apothekerinnen und Apothekern.

Was diesen unter den Nägeln brennt, machte zunächst Kammerpräsident Jens Dobbert in seinem Bericht deutlich. Das ist vor allem die Sorge um den Nachwuchs. Als Dobbert vor zehn Jahren in sein Amt gewählt wurde, machte er den Fachkräftemangel bereits zu einem seiner Schwerpunktthemen. Es folgten Resolutionen und zahlreiche Gespräche mit Vertreter:innen der Landesregierung. Beharrlich machte Dobbert deutlich: Brandenburg braucht einen eigenen Pharmaziestudiengang. Verständnis fand er zwar fast überall – nur fühlten sich die jeweils angesprochenen nicht zuständig. Zeitweilig sah es so aus, als könne tatsächlich ein Gesundheitscampus Brandenburg inklusive Pharmazie aufgebaut werden – an der BTU Cottbus. 2021 taten sich die Apotheken mit Ärzten und Zahnärzten im Land zusammen, um eine gemeinsame „Hochschule für Heilberufe“ zu fordern. Doch alle Hoffnungen versickerten bislang im märkischen Sand. Auch wenn es schwer ist, bei all diesen Rückschlägen motiviert zu bleiben – Dobbert sucht weiter das Gespräch. Als Nächstes stehen solche mit der privaten Medizinischen Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) an.

Mehr Mitsprache: Apotheker wollen ins „gemeinsame Landesgremium“

Dobbert nutzte die Anwesenheit der Ministerin für einen weiteren Vorstoß: Das Sozialgesetzbuch V sieht vor, dass ein gemeinsames Gremium aus Vertretern eines Landes, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesverbände der Krankenkassen sowie der Ersatzkassen und der Landeskrankenhausgesellschaft sowie weiteren Beteiligten gebildet werden kann. Dieses „gemeinsame Landesgremium“ kann sodann Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen abgeben – auch zur Notfallversorgung. Spätestens jetzt, findet Dobbert, ist es an der Zeit, die Apotheker in dieses in Brandenburg bereits existierende Gremium aufzunehmen – denn es stehen viele neue Aufgaben für die Apotheken an.