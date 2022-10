Die Landesapothekerkammer Brandenburg erklärt sich solidarisch mit jenen Apotheken im Land, die sich am kommenden Mittwochnachmittag an der Protestaktion gegen die Honorarkürzungen beteiligen werden. In einer Pressemitteilung betont sie zudem, dass die Aktion nach der geltenden Allgemeinverfügung in Brandenburg zulässig ist – wer mitmacht, hat nichts zu befürchten, solange der Notdienst gewährleistet ist.