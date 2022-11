Die Erhöhung des Kassenabschlags trifft die Apothekerschaft zu Unzeiten. Steigende Energiekosten und Inflation seien hart genug für die Betriebe, deren Vergütung seit fast 20 Jahren weitgehend auf der Stelle tritt, betonte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am gestrigen Donnerstagabend im Facebook-Livetalk. Dennoch: Die Protestaktionen der Kolleginnen und Kollegen sowie das Engagement vieler Apothekerinnen und Apotheker, die zum Beispiel Bundestagsabgeordnete in ihre Betriebe einluden und über die Lage der Apotheken hierzulande aufklärten, zeige Wirkung. „Egal, mit welchem Abgeordneten ich gesprochen habe, er hatte häufig das, was ich ihm sagte, auch schon in der Fläche gehört.“ Für diese Aufklärungsarbeit dankte sie allen, die sich daran beteiligt hatten.