Seit knapp zwei Wochen ist bekannt, wie die Apotheken die erbrachten Dienstleistungen abrechnen müssen, um an ihr wohlverdientes Honorar zu kommen: Es wurden Sonder-PZN festgelegt. Darüber hinaus ist ein Sonderbeleg zu bedrucken, der Informationen über die erbrachten Dienstleistungen enthält, aber auch Informationen zum Versicherten. Dieser wird wie ein normales Rezept an die Rechenzentren übermittelt. Dieses gibt wiederum die abrechnungsrelevanten Daten an den NNF weiter, der die Auszahlung an die Apotheken vornimmt. Weil auf dem Beleg Sozialversicherungsdaten enthalten sind, kann er nicht direkt an den NNF gehen, sondern muss den Umweg über die Rechenzentren nehmen.