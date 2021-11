Sanacorps „meadirekt Shops“ an Pharmatechnik-Warenwirtschaft anbindbar

Wie der Großhändler Sanacorp am heutigen Dienstag mitteilt, können nun auch teilnehmende Apotheken des meadirekt Shops ein erstes Warenwirtschaftssystem an ihren Online-Shop anbinden, Ixos von Pharmatechnik. Die meadirekt Shop-Schnittstelle soll von der Kooperation zur Verfügung gestellt werden, heißt es.

Die Anbindung steigere die Effizienz zentraler Prozesse für teilnehmende Apotheken spürbar, verspricht die Sanacorp. Sie können demnach automatisiert und komfortabel ihre Preise und Verfügbarkeiten in den meadirekt Shop einspielen und laufend synchronisieren. Auch Endkunden-Bestellungen laufen in das Warenwirtschaftssystem ein und können so direkt in den Kassensystemen der Apotheken weiterverarbeitet werden. Alle fünf Minuten soll das IXOS-System zur Sicherstellung einer zeitnahen Verarbeitung und Bereitstellung von Medikamenten die Datenbank auf neue Bestelleingänge im meadirekt Shop prüfen. Zudem werden Verfügbarkeiten im Warensortiment der Apotheken synchron gehalten. Außerdem kann bei Rezept-Bestellungen auch das physische Rezept im Format eines Fotos an Ixos übertragen werden. Darüber hinaus hält Ixos weitere Funktionen für die Nutzer bereit. Auch Coupons und Stammkundenrabatte werden entsprechend berücksichtigt und angerechnet.

„Meadirekt Shop entwickelt sich stetig weiter. Die Anbindung an Ixos ist ein weiterer Schritt hin zur Digitalisierung der Vor-Ort-Apotheken. Dies steigert die Leistungsfähigkeit der Apotheken und strafft den Prozess von der Bestellung hin zur Bereitstellung. Die Integration ist einfach und optimiert dennoch die Arbeitsprozesse“, so Manuel Kuhn, Bereichsleiter Produkt- und Servicemanagement bei Sanacorp.