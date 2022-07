Ab heute Hash-Code für alle Rezepturen!

Um die Hash-Code-Pflicht zu erfüllen, ist es mit einer bloßen Rezeptbedruckung nicht getan, sondern es muss auch ein elektronischer Zusatzdatensatz geliefert werden, der Informationen zu den Bestandteilen der Rezeptur enthält. Hierzu gehören – anders als bei der klassischen Rezepturtaxation – nicht nur die eingesetzten Mengen und Einkaufspreise, sondern auch die PZN der verwendeten Packung. Dies gilt auch für Stoffe, die in der Hilfs­taxe gelistet sind. Während diese Daten bei ausschließlichen Taxationsprogrammen für jeden Rezepturbestandteil einzeln eingetragen werden müssen, können sie bei kombinierten Dokumentations- und Taxationsprogrammen direkt aus der Herstellungsdokumentation gezogen werden. So wird z. B. automatisch die PZN der tatsächlich verwendeten Charge in den Zusatzdatensatz übertragen.