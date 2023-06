Jede vierte Apotheke erbrachte pharmazeutische Dienstleistungen

Am vergangenen Freitag hat nun der Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbands (NNF) die Auszahlungsbescheide für das erste Quartal 2023 erlassen und in diesem Zusammenhang neue Zahlen veröffentlicht. So haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres 4.636 Apotheken pharmazeutische Dienstleistung erbracht und gemeldet – also etwas mehr als ein Viertel aller Vor-Ort-Apotheken. An sie schüttet der NNF insgesamt 1.926.679,89 Euro aus. Im vierten Quartal 2022 waren es noch 3.819 Apotheken, die rund 1,3 Millionen Euro erhielten.

Was der NNF nicht (mehr) mitteilt ist, wie sich die Dienstleistungen aufteilen, also welche besonders häufig erbracht werden. Auch der Betrag, der sich mittlerweile im Fonds als Treuhandvermögen angesammelt hat, bleibt ungenannt. Doch klar ist: Selbst mit 2 Millionen Euro Ausschüttung im Quartal sind die jährlich vorgesehenen 150 Millionen Euro lange nicht erreicht. Und der Topf wächst von Quartal zu Quartal weiter.