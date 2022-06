Noch viele Fragen offen

Für die Standesvertretung der Apotheker ist der 10. Juni 2022 ein historischer Tag: Heute empfing die ABDA den schriftlichen Schiedsspruch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen und mit ihm das „Go“ zur Umsetzung von fünf ersten Tätigkeiten in der Praxis. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening zeigt sich zufrieden. „Mit dem Ergebnis des Schiedsverfahrens können wir alles in allem gut leben.“ Vorausgegangen war ein hartes Ringen: Nachdem die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem GKV-Spitzenverband Mitte 2021 gescheitert waren, rief die Standesvertretung der Apotheker die Schiedsstelle an, um in diesem Prozess zu vermitteln und zu entscheiden. Nun liegt der schriftliche Schiedsspruch vor.