Pharmatechnik unterstützt bei pDL

Welche meiner Kunden eignen sich für welche pDL? Und wer erinnert mich daran, diesen Kunden anzusprechen, wenn er für die Rezepteinlösung oder den Kauf eines OTC-Präparats in die Apotheke kommt? Mit IXOS.PDL lässt sich das steuern. Das Programm bietet eine Auswertung der in der Kundendatei hinterlegten Daten und identifiziert hier Zielgruppen für die verschiedenen pharmazeutischen Dienstleistungen. Beim Kundenkontakt an der Kasse erscheint optional ein Hinweis, so dass der Kunde ggf. direkt angesprochen und zum pDL-Angebot beraten werden kann. Über das System lassen sich zudem die erforderlichen Unterlagen zur Durchführung und Dokumentation abrufen. Bei der erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation unterstützt zusätzlich die AMTS-Software Medicheck, die in der Lösung IXOS.PDL integriert ist.