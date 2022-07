„Papiergebundene Abrechnung der Dienstleistungen verursacht hohe Kosten“

Wenn so etwas nicht vorab kommuniziert wird, hat es immer einen komischen Beigeschmack und sorgt für Unmut, man erinnere sich an die Gebühren für die Abrechnung der Maskenbelege. Hätte man nicht von Anfang an transparent machen können, auch den Apotheken gegenüber, dass da Zusatzkosten auf Sie zukommen? Wurde das in den Gesprächen nicht thematisiert?



Der VDARZ hat frühzeitig auf alle Aspekte der Abrechnung hingewiesen und versucht bei den Vertragsparteien eine pragmatische einfache Lösung zu erzielen. Es geht um die Handhabung von Sozialdaten, die einem besonderen Schutz unterliegen. Die Rechenzentren sind in deren Umgang Jahrzehnte lang geübt. Der NNF wollte in diesem Prozess die reinen Wirtschaftsdaten, die eine apothekenbezogene Abrechnung ermöglichen. Die Kostenträger wollten aber die Sozialdaten zur Kontrolle der Leistungen, die von Ihnen vergütet werden.