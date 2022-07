Abrechnung der Dienstleistungen so schnell wie möglich elektronisch

Seit kurzem können Apotheken in Deutschland pharmazeutische Dienstleistungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen erbringen. Um an ihr Geld zu kommen, müssen sie für jeden Patienten einen Sonderbeleg erstellen – und zwar nicht digital, sondern aus Papier. Der Beleg entspricht im Grundsatz dem Muster 16, also dem rosa Rezept, und enthält Informationen zum Patienten und zur Art und Menge der erbrachten Dienstleistungen. Diese Belege werden einmal im Monat von den Rechenzentren (ARZ) gemeinsam mit den Rezepten abgeholt und digitalisiert. Die zahlungsrelevanten Daten, also Menge und Art der erbrachten Dienstleistungen werden an den NNF weitergeleitet, der die Auszahlung des Honorars an die Apotheken nach einem speziellen, zweistufigen System vornimmt. Der Umweg über die ARZ ist notwendig, weil die Sonderbelege Sozialdaten der Patient:innen enthalten, die der NNF nicht verarbeiten darf. Das Abholen, Scannen, Sortieren etc. der Papierbelege verursacht natürlich Kosten, die wohl am Ende die Apotheker:innen tragen werden. Ganz abgesehen davon scheint es in Zeiten des E-Rezepts und hohen Papier- und Energiekosten wenig sinnvoll, noch zusätzlich Belege durch die Gegen zu kutschieren. Doch warum ist das so?