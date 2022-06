13 Millionen Rezepturen pro Jahr: So viele Rezepturen stellen Apotheker:innen und PTA jährlich her. Dabei müssen sie Einiges beachten: Ausgangsstoffprüfung, Plausibilitäts-Check, die eigentliche Herstellung, Verpackung, Beschriftung – und nicht zu vergessen: die Taxation.

Und dann wären da noch die ominösen Hashcodes, die eigentlich seit 1. Januar jedes Rezeptur-Rezept fordert. Es ist jetzt höchste Zeit, sich mit der digitalen Abrechnung zu beschäftigen. Denn die Übergangsfrist läuft aus. Was ist der Hashcode überhaupt? Wie kommt die Preisberechnung zur Krankenkasse und in welcher Form? Hat sich die Taxation an sich verändert? Und was hat das Ganze mit dem E-Rezept zu tun?