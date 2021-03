Corona in der Schwangerschaft – doch gefährlich für Mutter und Kind?

Bei dem Vergleich von asymptomatischem mit symptomatischem COVID-19 in der Schwangerschaft (12 Studien) zeigte sich eine noch etwas ausgeprägtere Assoziation mit Frühgeburten (OR 2,29) und zudem eine mit Kaiserschnitten (OR 1,57). Bei gravierenderen Krankheitsverläufen stiegen die Schwangerschaftsrisiken weiter an (13 Studien). So war schweres im Vergleich mit leichtem COVID-19 noch stärker mit Präeklampsie assoziiert (OR: 4,16). Eine ähnliche Risikosteigerung ermittelte das kanadische Forscherteam für Frühgeburten. Auch gibt es offenbar einen klaren Zusammenhang mit dem Auftreten von Schwangerschaftsdiabetes und niedrigem Geburtsgewicht und die Säuglinge wurden nach der Geburt deutlich häufiger auf einer Intensivstation behandelt.