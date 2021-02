COVID-19 Impfung bei Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch

Die Experten tragen in der Stellungnahme unter Zuhilfenahme diverser Fachquellen verschiedene Aspekte zusammen, die für die individuellen Beratungsgespräche pro oder contra Impfung von Bedeutung sind. Hier wird auf einige Ergebnisse von SARS-CoV-2-Infektionen in der Schwangerschaft hingewiesen. So gebe es beispielsweise bei Schwangeren mit COVID-19 im Vergleich zu ihrer nicht-schwangeren Altersgruppe vermehrt schwere Verläufe. Zudem stellten Vorerkrankungen, mütterliches Alter über 35 Jahre sowie Adipositas einen Risikofaktor dar. Die Experten weisen ebenfalls auf eine höhere Frühgeburtenrate, eine erhöhte Präeklampsie-Prävalenz und gehäufte tromboembolische Ereignisse hin. In der Muttermilch von Müttern mit überstandener oder aktiver SARS-CoV-2-Infektion konnten hingegen Antikörper nachgewiesen werden, die auf eine Nestimmunität für den Säugling hinweisen.