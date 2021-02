Geimpft nach Vorerkrankung – wer ist wann dran?

Am 8. Februar trat die neue Coronavirus-Impfverordnung in Kraft. Am augenfälligsten dürfte die Ergänzung der dritten Corona-Vakzine sein: COVID-19-Impfstoff AstraZeneca, der – ungeachtet der EU-Zulassung ab dem Alter von 18 Jahren ohne Altersobergrenzung – nur bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren geimpft werden soll. Hier folgt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) den aktualisierten STIKO-Empfehlungen zu COVID-19-Impfung. Doch auch bei anderen Punkten hat das BMG den Rat der STIKO umgesetzt, bei Härtefallregelungen – und bei der Priorisierung einzelner Vorerkrankungen.