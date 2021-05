COVID-19-Impfempfehlung für Schwangere und Stillende

Laut den Fachgesellschaften führt die COVID-19-Impfung von Schwangeren mit mRNA-basierten Impfstoffen nicht vermehrt zu schwangerschaftsspezifischen Komplikationen. So gebe die systematische Nachbeobachtung von 100.500 mRNA-basiert geimpften Schwangerer im US-amerikanischen V-safe-Pregnancy Register keine Hinweise auf vermehrte Komplikationen – wie Abort, Totgeburt, Frühgeburt, fetale Wachstumseinschränkung, neonatales Versterben. Hierfür waren 4.711 Schwangerschaften ausgewertet worden. Die Schwangeren vertrugen die Impfung vergleichbar gut wie nicht-schwangere Frauen. Die Daten hatte die CDC vor wenige Tagen im „New England Journal of Medicine“ publiziert – DAZ.online berichtete darüber. Auch seien weder für die Schwangere noch den Feten erhöhte Morbiditäts- oder Mortalitätsrisiken durch COVID-19-Impfung bekannt. Auch scheint die Impfantwort von Schwangeren robust, impfinduzierte Antikörper konnten nach mRNA-basierter COVID-19-Impfung Schwangerer äquivalent zu Nicht-Schwangeren nachgewiesen werden, wobei die Antikörpertiter signifikant höher seien als nach Infektion, schreiben die Fachgesellschaften.