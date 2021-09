Comirnaty-Booster nicht für jeden

Das Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) der FDA hatte es am 17. September bereits empfohlen, nun ist die US-amerikanische Arzneimittelbehörde diesem Rat am 22. September gefolgt: Die FDA lässt eine Auffrischungsdosis vom Pfizer/Biontech-Impfstoff Cominaty® zu – allerdings nur für bestimmte Personen.

Der geänderten Notfallzulassung entsprechend, dürfen nach Abschluss der ersten Impfserie, bestehend aus zwei Dosen Comirnaty®, fortan

Personen im Alter von 65 Jahren und älter,

Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit hohem Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung und

Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die aufgrund ihrer beruflichen Exposition gegenüber SARS-CoV-2 ein hohes Risiko für schwerwiegende Komplikationen von COVID-19, einschließlich schweres COVID-19, aufweisen

eine einzige Booster-Dosis erhalten. Diese soll mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie verabreicht werden.