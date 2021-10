EMA rät zum Moderna-Booster

Aus diesem Grund wird nun schon seit Wochen und noch vor den Empfehlungen der EMA in Deutschland geboostert. Die STIKO (Ständige Impfkommission) rät jedoch derzeit nicht generell zu Auffrischungsimpfungen, sondern nur für bestimmte Gruppen. So sollen nach STIKO-Empfehlung ab 70-Jährige eine Booster-Dosis sechs Monate nach der zweiten Impfdosis erhalten, ebenso Bewohner:innen und Betreute in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen – hier denkt die STIKO aufgrund des erhöhten Ausbruchspotenzials explizit auch an unter 70-jährige Bewohner:innnen. Die Empfehlung richtet sich ebenso an Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen, wie alte Menschen oder Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe. Nach Empfehlung der STIKO soll sich außerdem „Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt“ zusätzlich impfen lassen.