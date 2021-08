Einmalimpfstoff doch besser zweimal?

Laut Johnson & Johnson – Mutterkonzern von Janssen Cilag, dem Zulassungsinhaber des COVID-19-Impfstoff Jannsen (COVID-19 Vaccine Janssen®) –, kann eine Auffrischimpfung mit dem Vektorimpfstoff zu einem „schnellen und robusten Anstieg“ der spikebindenden Antikörper führen. Der Impfstoff ist der einzige, bei dem für eine vollständige Impfserie laut Zulassung eine Dosis genügt. In zulassungsrelevanten Studien schützte der Janssen-Impfstoff 28 Tage nach Impfung zu 85 Prozent vor schwerem/kritischem COVID-19 und zu 66 Prozent vor mittelschweren Verläufen. Zudem konnte Johnson & Johnson zeigen, dass die Immunantwort – und zwar die humorale und zelluläre – nach der einmaligen Impfung mit COVID-19-Vaccine Janssen® über mindestens acht Monate anhält. Diese Zwischenergebnisse erschienen im „New England Journal of Medicine“ im Juni dieses Jahres.