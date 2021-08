In den USA sind Drittimpfungen mit einem der mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna fortan durch die Notfallzulassung abgedeckt. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA passte am 12. August die jeweilige Emergency Use Authorization (EUA) an, allerdings nur für bestimmte Personengruppen. So sollen immungeschwächte Menschen eine Auffrischimpfung erhalten können, insbesondere nach Organtransplantationen oder wenn eine Erkrankung vorliegt, die als gleichwertiger Grad der Immunschwäche gilt. Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – vergleichbar der deutschen STIKO beim RKI – werde am 13. August weitere klinische Empfehlungen für immungeschwächte Personen diskutieren, kündigte die FDA an.