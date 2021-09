Moderna-Booster reduziert Durchbruchinfektionen

So hatte die CDC Daten veröffentlicht, die die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffs mRNA-1273 in neun Bundesstaaten der USA im Zeitraum zwischen Juni 2021 und August 2021 auf Grundlage von 32.867 Behandlungen und 14.636 Krankenhausaufenthalten untersuchten. Zu dieser Zeit machte die Delta-Variante schon über 50 Prozent der sequenzierten Coronaviren aus. Von den geimpften Personen, die trotz vollständiger Impfserie wegen COVID-19 ins Krankenhaus mussten, hatten 55,3 Prozent eine Pfizer/Biontech-Impfung, 38,8 Prozent eine Moderna-Impfung und 6 Prozent eine Janssen-Impfung erhalten. Moderna zufolge schützte nach vollständiger Impfserie mit zwei Dosen mRNA-1273 die Impfung im Median 96 Tage (etwa drei Monate) zu 92 Prozent vor einem Besuch in der Notaufnahme und 106 Tage (etwa 3,5 Monate) zu 95 Prozent davor, wegen COVID-19 im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Dabei sei jedoch die Wirksamkeit der Moderna-Vakzine „signifikant“ höher gewesen als die von anderen COVID-19-Impfstoffen. Die Pfizer/Biontech-Vakzine habe zu 80 Prozent, der Janssen-Impfstoff zu 60 Prozent vor Krankenhausaufnahmen geschützt, die mediane Zeit zwischen Impfung und Krankenhausaufnahme habe für Pfizer/Biontech bei 110 Tagen (knapp vier Monate) und bei Janssen bei 94 Tagen (drei Monate) gelegen. „Der COVID-19-Impfstoff von Moderna bleibt angesichts der hohen Prävalenz der Delta-Variante etwa 3,5 Monate nach der Impfung wirksam“, erklärt Moderna.