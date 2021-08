Dreimal mehr Antikörper durch dritte Biontech-Impfung

Diese neuen Daten nutzen Pfizer/Biontech nun für einen Zulassungsantrag bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA – und zwar für die reguläre Zulassung einer dritten Comirnaty®-Dosis. Erst vor wenigen Tagen, am 23. August, hatte die FDA Comirnaty® zwar als ersten COVID-19-Impfstoff regulär zugelassen, allerdings nur für ab 16-Jährige und nur für ein Impfschema mit zwei Dosen. Für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sowie für eine dritte Dosis ist Comirnaty® nach wie vor nur im Rahmen einer Notfallzulassung (EUA, Emergency Use Authorization) auf dem Markt. Auch die Notfallzulassung für die dritte Dosis existiert noch nicht allzu lange: Die FDA genehmigte erst am 12. August eine dritte Dosis für die Verabreichung an Personen im Alter von mindestens zwölf Jahren, die organtransplantiert sind oder an einer Erkrankung leiden, die hinsichtlich der Immunschwäche mit einer Organtransplantation vergleichbar ist.