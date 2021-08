FDA erteilt Comirnaty reguläre Zulassung

Der erste COVID-19-Impfstoff ist nun vollumfänglich zugelassen: Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am 23. August Comirnaty® von Pfizer/Biontech die reguläre Zulassung. Er war zuvor – seit 11. Dezember 2020 – lediglich im Rahmen einer Notfallzulassung (EUA, Emergency Use Authorization) verfügbar. Diese reguläre Zulassung mit Indikation „Prävention von COVID-19“ berücksichtigt nur ab 16-Jährige. Nach wie vor bleibt Comirnaty® für 12- bis 15-Jährige sowie als dritte Dosis bei bestimmten immungeschwächten Personen notfallzugelassen. Die Zulassungserweiterung für ab 12-Jährige hatte die FDA am 10. Mai 2021 erteilt, erst vor kurzem – am 12. August – genehmigte die Behörde auch eine Drittimpfung mit der Vakzine. Die Notfallzulassung ermöglicht, dass bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – wie der aktuellen Pandemie – Arzneimittel schneller zugelassen werden können, um den medizinischen Bedarf zu decken.