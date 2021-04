Zweitdosis mit einem mRNA-Impfstoff für unter 60-Jährige

Seit dem 30. März empfiehlt die STIKO (Ständige Impfkommission) nur noch ältere Menschen ab 60 Jahren mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca (Vaxzevria) gegen Corona zu impfen. Grund sind sehr seltene, doch schwere und teils tödliche thromboembolische Nebenwirkungen, die vorwiegend jüngere Frauen nach der ersten AstraZeneca-Impfung betrafen. Doch was passiert nun mit jüngeren Geimpften, die bislang nur eine Dosis der AstraZeneca-Impfung erhalten haben? Zur Erinnerung: Eine vollständige Impfserie umfasst zwei Dosen im Abstand von zwölf Wochen. Von welchem Impfstoff erhalten sie nun die zweite Dosis? Empfehlungen dazu legte die STIKO am 1. April in ihrem Beschlussentwurf zur 4. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung vor.