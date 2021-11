EMA prüft Daten zur Auffrischungsdosis mit COVID-19-Impfstoff Janssen

Die EMA hat bereits Auffrischungsimpfungen mit den Präparaten von Pfizer/Biontech und Moderna zugelassen. Sie betont wie schon zuvor nochmals in der aktuellen Mitteilung, dass besonders die nationalen Impfempfehlungen zu berücksichtigen sind. Entsprechende nationale Gremien seien am besten geeignet, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, einschließlich der Verbreitung des Virus und seiner Varianten, der Verfügbarkeit von Impfstoffen und der Kapazitäten der Gesundheitssysteme.

Die STIKO empfiehlt aktuell die Verwendung von Comirnaty (mRNA) ab 12 Jahren und Spikevax (mRNA) ab 30 Jahren. Vaxzevria (Vektorimpfstoff) und COVID-19 Vaccine Janssen (Vektorimpfstoff) werden ab dem Alter von 60 Jahren empfohlen. Zum Hintergrund der Alterseinschränkung erklärt die STIKO, dass auch nach Anwendung der COVID-19 Vaccine Janssen (wie bei Vaxzevria in Europa) in den USA sehr seltene Fälle von TTS (Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom) überwiegend bei jüngeren Geimpften aufgetreten sind. Entsprechende Warnhinweise wurden in die Fachinformationen der Vektorimpfstoffe aufgenommen.