Mehr Nebenwirkungen nach heterologer Impfserie

Das Problem ist nur: Es gibt bislang keine robusten klinischen Daten, wie wirksam, verträglich und sicher heterologe Impfserien sind – dies untersucht derzeit die Com-COV-Studie in Großbritannien. Nun gibt es erste Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit von AstraZeneca-Biontech/Pfizer-Impfserien – publiziert am 12. Mai, vorwiegend von Wissenschaftlern der Universität Oxford, im Fachjournal „The Lancet“. Daten zur Wirksamkeit sollen im Juni folgen.