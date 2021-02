EMA prüft COVID-19-Impfstoff von Curevac im Rolling Review Verfahren

Curevac hat ein erstes Datenpaket aus präklinischen Studien zu CVnCoV bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht. Die oberste Arzneimittelbehörde der EU prüft den mRNA-Impfstoffkandidaten des Tübinger biopharmazeutischen Unternehmens nun in einem Rolling-Review-Verfahren – wie sie dies bereits bei den mittlerweile zugelassenen COVID-19-Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca getan hatte. Nach positiven Zwischenergebnissen klinischer Untersuchungen der Phasen 1 – veröffentlicht im November 2020 –, prüft Curevac CVnCoV derzeit in Europa und Lateinamerika in einer randomisierten, Beobachter-verblindeten und placebokontrollierten klinischen Phase 2b/3-Studie (HERALD) bei Erwachsenen.